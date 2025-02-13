حماس : ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا في مواعيدها

أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم تقدير الحركة لموقف مصر والأردن والسعودية، وجميع الدول التي تعارض سياسة التهجير التي اقترحها ترامب.

ودعت الحركة في بيان لها علي لسان المتحدث باسمها إلى تبنّي هذا الموقف الرافض للتهجير في القمة العربية المقبلة، وكذلك في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية.

كما طالب قاسم بضرورة وضع خطة عمل عربية وإسلامية لمنع تنفيذ مخططات التهجير، لافتا إلى أن حديث ترامب عن التهجير يعكس انحيازه لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

وختم تصريحاته بالقول: " حركة حماس ملتزمة بتنفيذ تعهداتها في مواعيدها، وعلى الاحتلال تنفيذ التزاماته وفق الاتفاق والبروتوكول الإنساني.