هذا لا يليق.. نجم الزمالك ينتقد رحيل جروس

كشف سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك، ومدير الكرة الحالي بنادي البنك الأهلي، عن رأيه في رحيل السويسري جروس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال الشيشيني في تصريحات إذاعية "أنا زعلان من رحيل جروس بهذا الشكل، عشان مكملش غير 5 مباريات تقريبًا، وكان عليه انتقادات من قبل ميجي والزمالك رغم أنه قاعد في البيت، ولكن ميمشيش كدة لا يليق".

وأضاف: "جروس اسم كبير وكان معاه أمير عزمي، ولكن حظه لم يكن جيد، لما الفرقة الأخيرة مودرن سبورت في الدوري تكسب الزمالك يبقى في حاجة غلط".

أمير عزمي مجاهد يودع جروس برسالة مؤثرة

وكان قد أعلن أمير عزمي مجاهد، المدرب العام لنادي الزمالك، رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس من قيادة الفريق الأول، وذلك قبل المباراة المرتقبة ضد بتروجت يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وعبر أمير عزمي مجاهد عن امتنانه لجروس عبر صفحته على فيسبوك، حيث كتب: "شكرًا لك.. ستظل دائمًا في ذهني وقلبي لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير.. شكرًا لك أيها الرجل المحترم".

وفي آخر تدريب له، ودّع جروس لاعبي الزمالك، حيث تبادل معهم التحية وأخبرهم أن هذا هو آخر مران له مع الفريق.

وأعرب جروس عن سعادته بالفترة التي قضاها في النادي، وحث اللاعبين على مواصلة الأداء القوي والانتصارات.

ويتضمن عقد جروس شرطًا جزائيًا بقيمة 170 ألف دولار، بالإضافة إلى 60 ألف دولار كجزء من راتبه مع الفريق. ويعمل الزمالك على التفاوض بشأن هذه الأمور.