بشير جبر: المساعدات شريان الحياة الممتد من مصر لـ غزة مازال ممتدا

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة تعد شريان حياة ممتدًا من مصر إلى غزة، وما زال تدفقها مستمرًا، وتشمل مواد غذائية، ومياه صالحة للشرب، وأدوية، ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى السولار والوقود اللازمين لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية.



وأضاف جبر، خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية اليوم، أن المكتب الإعلامي الحكومي أصدر تصريحًا كشف فيه أن 40% فقط من إجمالي 200 ألف خيمة، المتفق عليها ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، قد دخلت إلى غزة حتى الآن.



وأوضح أن هذه الخيام ستُستخدم لإقامة مخيمات لإيواء النازحين، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، من خلال جهود المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في المنطقة.



وأشار إلى أنه امس عبر معبر رفح عدد جديد من المرضى والجرحى، ممن يعانون من إصابات خطيرة، متجهين إلى مصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل داخل غزة، خصوصًا في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع.