قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء أردنيون: القمة العربية التي دعت لها مصر رسالة للعالم بوحدة الصف العربي ضد التهجير
زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
شريف رمزي: السوشيال ميديا فككت الأسرة وبنتحسد لما بننشر صورنا
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون
زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت
عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14-2-2025
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟
هل فاتتك ليلة النصف من شعبان بأذان الفجر؟.. لديك فرصة
تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب هذه المناطق
ليلة النصف من شعبان.. النبي أوصى باغتنامها بهذا الدعاء
الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشير جبر: المساعدات شريان الحياة الممتد من مصر لـ غزة مازال ممتدا

مساعدات غزة
مساعدات غزة
أسامة علي

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة تعد شريان حياة ممتدًا من مصر إلى غزة، وما زال تدفقها مستمرًا، وتشمل مواد غذائية، ومياه صالحة للشرب، وأدوية، ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى السولار والوقود اللازمين لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية.


وأضاف جبر، خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية اليوم، أن المكتب الإعلامي الحكومي أصدر تصريحًا كشف فيه أن 40% فقط من إجمالي 200 ألف خيمة، المتفق عليها ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، قد دخلت إلى غزة حتى الآن.


وأوضح أن هذه الخيام ستُستخدم لإقامة مخيمات لإيواء النازحين، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، من خلال جهود المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في المنطقة.


وأشار إلى أنه امس عبر معبر رفح عدد جديد من المرضى والجرحى، ممن يعانون من إصابات خطيرة، متجهين إلى مصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل داخل غزة، خصوصًا في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع.

غزة صدى البلد مساعدات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

ليلة النصف من شعبان

4 ركعات في ليلة النصف من شعبان.. تقضي حوائجك وتغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع "المركزي"

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

مصطفى مدبولي

كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

336 مليار دولار إيرادات ميزانية السعودية في 2024 بزيادة 4%

صورة أرشيفية

النفط يتجه لإنهاء خسائر استمرت 3 أسابيع

صورة أرشيفية

تيك توك يعود لمتجري تطبيقات أبل وجوجل في أمريكا

بالصور

تيلدا سوينتون تهاجم سياسة التهجير أثناء تكريمها بالدب الذهبي في مهرجان برلين

تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون

فيديو

لطيفة

بمناسبة عيد الحب .. لطيفة تغني لتونس "ونحبك" وترفض الاحتفال بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد