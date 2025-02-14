رمضان 2025.. غادة عادل تنتهي من تسجيل حلقات "اللمبة الزرقا"

انتهت الفنانة غادة عادل وأبطال مسلسل "اللمبة الزرقا" من تسجيل حلقاته تمهيدا لإذاعته ضمن الخريطة الرمضانية لمحطة راديو إنرجي 92.1.

يشارك في المسلسل كل من الفنانين، تامر نبيل وأحمد محارب دوجلاس ولبنى ونس ومحمد مبروك يوركا وأحمد سعد ميشو في مسلسل اللمبة الزرقا.

مسلسل اللمبة الزرقا الذي تقوم ببطولته غادة عادل من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.



وسبق أن تعاقدت الفنانة غادة عادل على تقديم مسلسل اللمبة الزرقا عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١ في رمضان ٢٠٢٥.

وتعاقدت غادة عادل على مسلسل اللمبة الزرقا بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي وإيناس سلامة الشواف.



وقالت عايدة سعودي إنها سعيدة بالتعاقد مع غادة عادل لتكون ضمن المشاركين في خريطة راديو إنرجي الرمضانية هذا العام.

من ناحية أخرى تصور حاليا الفنانة غادة عادل مشاهد فيلمها الجديد “فيها إيه يعني” بمشاركة الفنان ماجد الكدواني.





وبدأ ماجد الكدواني بتصوير المشاهد الخارجية للفيلم فى منطقة وسط البلد وشارع 26 يوليو بالإضافة إلى شارع طلعت حرب والذي شهد ازدحاما شديدا بسبب ماجد الكدواني وغادة عادل.