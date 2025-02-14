عمر خيرت يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ

وجه الموسيقار عمر خيرت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ضمن ليالي وحفلات موسم الرياض.



وقال عمر خيرت: “بشكركم علي التكريم لن انساه مدي حياتي.. ويعني ليا شئ كبير وبشكر معالي المستشار تركي ال شيخ علي رعايته للفن بهذا الأسلوب الرائع والراقي وبشكر المملكة العربية السعودية وتحيا مصر وتحيا المملكة ويحيا العالم العربي”.

أقامت اليوم هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة تركي آل الشيخ حفلا ضخما تكريما للموسيقار عمر خيرتتحت عنوان “ليلة عمر خيرت”، على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بقيادة المايسترو وليد فايد وسطعدد من نجوم الفن.

وأعلن آل الشيخ خلال الأيام الماضية عن الحفل وكتب عبر حسابه علي فيسبوك: "سنحتفل اليوم الخميس بكوكب من أهم كواكب الفن العربي الموسيقار عمر خيرت، وذلك امتدادًا للتكريمات الكثيرة السابقة للنجوم العرب والعالميين من كلالجنسيات، موسم الرياض وGEA تشرفوا بوضع بصمتهم الكبيرة والمؤثرة في عالم الفن والترفيه على مستوى العالم".

وتابع:"سيخرج قلة شاذة باسطوانة مكررة عن السجادة والستارة والقوة الخشنة وكلامهم الفارغ، رسالتي ليست لهم رسالتي للعقول المستنيرة المحترمة التي تقدر الامور والتي تفهم شعور الفنان عندما يحصل على تقدير معنوي ومادي وانتاجي وانساني كبير وتاثير ذلك عليه وعلى اسرته وجمهوره ومحبيه، غداً عُرس عمر خيرت فلنجعله سعيدًا ولنستمتع بالحفل وبالالبوم الذي سينتج كهدية له من هذا الحفل.







