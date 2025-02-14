رضا عبد العال: لا يمكن الحكم على بيسيرو مبكرا مع الزمالك

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن السويسري كريستيان جروس لم يكن مقنعاً لعدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقرار رحيله عن الفريق صائب بشكل كبير.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تأخر في قرار رحيل السويسري جروس لأن الفريق معه لم يكن له بصمة واضحة وقرار تعيينه من البداية كان خطأ لا يغتفر.

وأضاف: “من وجهة نظري أنه ليس من المنطقي الحكم على نجاح البرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك من عدمه إلا بعد مشاهدة الفريق في المباريات”.