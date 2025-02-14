الزمالك يحصن حسام عبد المجيد من إغراءات الأندية

يولي مسئولو نادي الزمالك اهتمامًا كبيرًا بزيادة عقد حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ليصل إلى 8 ملايين جنيه للموسم الواحد، نظرًا للأداء المتميز الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الأبيض، حيث أصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

تفاصيل العقد الحالي:

يمتد عقد حسام عبد المجيد الحالي حتى عام 2027، ويتقاضى خلاله 3 ملايين جنيه للموسم الواحد، إلا أن الإدارة ترى أن هذا المبلغ لا يتناسب مع المستوى الذي يقدمه اللاعب، مما دفعها إلى وضع ملف زيادة عقده على رأس أولوياتها في الفترة المقبلة.

أداء حسام عبد المجيد:

يُعد حسام عبد المجيد واحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق خلال الموسم الحالي، حيث قدم أداءً متميزًا في مختلف المباريات، مما جعله يحظى بثقة كبيرة من المدير الفني كريستيان جروس. هذا الأداء دفع إدارة النادي إلى التفكير في مكافأة اللاعب بزيادة مالية تعكس قيمته الحقيقية داخل الفريق.

ملفات تجديد العقود الأخرى:

إلى جانب ملف حسام عبد المجيد، تضع إدارة الزمالك تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي على رأس أولوياتها، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين:

عبد الله السعيد

أحمد مصطفى "زيزو"

محمود حمدي "الونش"

حمزة المثلوثي