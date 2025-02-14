قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق جزئي وتأمين المناطق الدينية.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
بعد مرور أسبوع.. ماذا يحدث في طقس أمشير؟
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 14 فبراير 2025
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في أهم البطولات العالمية
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز أطفيح بالجيزة اليوم
هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟
تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.. فيديو
وزير الخارجية: مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف لمساعدة الفلسطينيين
لو هتسافر.. مواعيد القطارات اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد الأوقاف
صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2025.. غدا
من اليوم.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحصن حسام عبد المجيد من إغراءات الأندية

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
حمزة شعيب

يولي مسئولو نادي الزمالك اهتمامًا كبيرًا بزيادة عقد حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ليصل إلى 8 ملايين جنيه للموسم الواحد، نظرًا للأداء المتميز الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الأبيض، حيث أصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

تفاصيل العقد الحالي:

يمتد عقد حسام عبد المجيد الحالي حتى عام 2027، ويتقاضى خلاله 3 ملايين جنيه للموسم الواحد، إلا أن الإدارة ترى أن هذا المبلغ لا يتناسب مع المستوى الذي يقدمه اللاعب، مما دفعها إلى وضع ملف زيادة عقده على رأس أولوياتها في الفترة المقبلة.

أداء حسام عبد المجيد:

يُعد حسام عبد المجيد واحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق خلال الموسم الحالي، حيث قدم أداءً متميزًا في مختلف المباريات، مما جعله يحظى بثقة كبيرة من المدير الفني كريستيان جروس. هذا الأداء دفع إدارة النادي إلى التفكير في مكافأة اللاعب بزيادة مالية تعكس قيمته الحقيقية داخل الفريق.

ملفات تجديد العقود الأخرى:

إلى جانب ملف حسام عبد المجيد، تضع إدارة الزمالك تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي على رأس أولوياتها، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين:

عبد الله السعيد

أحمد مصطفى "زيزو"

محمود حمدي "الونش"

حمزة المثلوثي

الزمالك حسام عبد المجيد تجديد عقود اللاعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

مصطفى مدبولي

كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر

الذهب

اشتروا بسرعة.. رسالة عاجلة من شعبة الذهب للمواطنين .. فيديو

ترشيحاتنا

قافلة طبية

لدعم الأشقاء الفلسطينيين.. صحة القليوبية تنظم قافلة علاجية بالعبور

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. افتتاح المعرض الرئيسي لأهلا رمضان.. والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

جثة

التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بمزرعة دواجن في القليوبية

بالصور

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد