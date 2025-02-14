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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: اليوم آخر الموجة الباردة وتحسن الطقس الأسبوع القادم

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، الجمعة، هو آخر أيام الموجة شديدة البرودة التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، ولقرابة أسبوعين.

قالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما خلال ساعات الليل، يظل الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، على مختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجات
شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 6 درجات
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجات

عن موعد تحسن الطقس في مصر، قالت هيئة الأرصاد الجوية، فإنه حالة الطقس اعتبارا من بداية الأسبوع الجديد، سوف تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم  تتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية خلال ساعات النهار والليل أيضا، لتعود الأجواء دافئة نسبيا خلال ساعات النهار.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تنكسر الموجة شديدة البرودة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع، لتعود الأجواء دافئة، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الأسبوع المقبل، ما بين 22 و25 درجة نهارا و 7 إلى 12 درجة ليلا متوسط الدرجات على مختلف محافظات الجمهورية.

وتشهد حالة الطقس استقرارا نسبيا في حالة الطقس بشكل عام، حيث متوقع أن تنعدم فرص الأمطار على غالبية المحافظات، ويهدأ نشاط الرياح أيضا.

يظل التأثير الوحيد خلال هذه الفترة، هو نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأسبوع القادم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 22 والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية تسجل العظمى 21 والصغرى 11 درجة
شمال الصعيد تسجل العظمى 23 والصغرى 8 درجات
جنوب الصعيد تسجل العظمى 25 والصغرى 11 درجة

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الطقس اليوم

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