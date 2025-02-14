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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعم الأشقاء الفلسطينيين.. صحة القليوبية تنظم قافلة علاجية بالعبور

قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أعمال القافلة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والمقامة في حي روضة العبور، والمخصصة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لأشقائنا من أهل غزة.

وتستمر القافلة على مدار ثلاثة أيام حتى غدا السبت، وتشمل تقديم الكشف والعلاج المجاني في مختلف التخصصات الطبية، ضمن جهود وزارة الصحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

جاءت الجولة بحضور الدكتور أحمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالعبور، والدكتورة مفيدة رجاء، المنسق العام للقوافل العلاجية، إلى جانب فريق العمل المعاون، الذين أشرفوا على سير العمل وضمان تقديم الخدمات الطبية بأعلى كفاءة.

وكانت محافظة القليوبية، قد أطلقت 30 شاحنة محملة بـ 1500 طن سلع غذائية ومساعدات إنسانية لأبناء قطاع غزة في فلسطين محملة بمواد غذائية جافة وأيضا المستلزمات الطبية والبطاطين والمياه والعصائر تأكيدا على أن الشعبين المصري والفلسطيني واحد.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل سندًا للشعب الفلسطيني حتى يعود إلى أرضه وأن المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني علي أرض المحافظ لم تتوان لحظة في تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني وحرص الجميع على المشاركة بفاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة تأتي ضمن خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة التي إستمرت دون توقف من خلال المعابر الحدودية المختلفة، موضحا أن قافلة مساعدات القليوبية جاءت بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي والجمعيات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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