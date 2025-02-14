بأسرع ما يمكن.. لبنان تجري اتصالات لتأمين عودة رعاياها من إيران

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي ان بيروت تجري "اتصالات حثيثة" لتأمين عودة رعاياها العالقين في إيران بأسرع ما يمكن.

وقال الوزير اللبناني في تصريحات لقناة الجديد اللبنانية : التفاوض يحصل حالياً بين الخارجية اللبنانية والخارجية الإيرانية عبر سفيرنا في طهران للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

ومنذ دقائق معدودة ، أعلن الطيران المدني الإيراني، رفضه طلب طيران الشرق الأوسط السماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران، مشددا علي ضرورة وصول الطلب عبر وزارة الخارجية اللبنانية وفقًا للقوانين المتبعة بين البلدين.

وبدوره، ذكر سفير لبنان في إيران أن التنسيق سيجري مع السلطات في طهران عبره، مضيفا " لكن المعضلة تكمن في أن يوم الجمعة هو يوم عطلة في إيران، مما قد يؤخر العملية.



يأتي ذلك بعد أن شهد مطار بيروت الدولي حالة إرباك لدى رحلات المغادرة جرّاء قطع كافة الطرق المؤدية من المطار واليه من قبل المئات من المحتجين على عدم السماح لطائرة إيرانية تقلّ ركاباً لبنانيين من الإقلاع من مطار طهران ظهر امس والتوجه إلى بيروت.



وفي وقت لاحق من مساء الأمس ، أعلن الطيران المدني اللبناني إعادة جدولة بعض الرحلات الآتية إلى لبنان مؤقتا ومنها القادمة من إيران حتى 18 فبراير.

وأشار الطيران المدني اللبناني، إلي أن إعادة جدولة الرحلات جاء لتطبيق إجراءات أمنية إضافية لتأمين سلامة الركاب والطائرات.

ومنذ قليل ، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني عن تسيير رحلة لـ شركة طيران الشرق الأوسط، هذه الليلة، لنقل المسافرين اللبنانيين العالقين في مطار طهران.



ونبهت المديرية، في بيان، إلى أنه حرصاً على تأمين سلامة وأمن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت والأجواء اللبنانية وسلامة جميع الركاب والطائرات والمطار، على حد سواء، وبعد التنسيق مع جهاز أمن المطار، فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية الإضافية التي تتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية والمواثيق المتبعة من منظمة الطيران المدني الدولي - الايكاو، والمعتمدة في المطارات الدولية المدنية ووفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانيه المرعية الإجراء.

وأشارت كذلك إلى أنّ حسن تطبيق تلك الإجراءات يتطلب مزيداً من الوقت للالتزام به من بعض شركات الطيران، الأمر الذي اقتضى إعاده جدولة توقيت بعض الرحلات الآتية الى لبنان موقتاً، ومنها الرحلات الآتية من الجمهوريه الإسلامية الإيرانية لغاية تاريخ 18 فبراير 2025.



ووفق البيان، فقد تمّ إبلاغ كل الشركات المعنية بهذا التعديل لإبلاغ المسافرين وتفادي أي التباس قد يحصل، وإفساحاً بالمجال لتغيير الحجوزات في حال الحاجة إلى السفر قبل التاريخ أعلاه.

وأعلنت المديرية أنّ العمل جارٍ الآن مع شركه طيران الشرق الأوسط لتسيير رحله الليلة لنقل المسافرين اللبنانيين العالقين في مطار طهران.

