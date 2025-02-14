ضبط سيارات نقل أثناء تفريغ المخلفات والقمامة بالطرق السريعة بمرسي مطروح

شنت مدينة مرسي مطروح ، حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من الطرق السريعة ، ورصد السيارات التي تلقي مخلفات البناء بعد ان حذرت أصحاب شركات المقاولات والنقل الثقيل، من إلقاء المخلفات البناء بجميع أنواعها والقمامة علي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن ضبط سيارات محملة بالمخلفات والقمامة، أثناء تفريغ حمولاتها بالطرق السريعة، وتم التحفظ على السيارة وإيداعها بحضانة مجلس المدينة.

وأضاف أن ذلك ياتى بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برصد السيارات التي تلقي مخلفات البناء على الطرق السريعة بعد ان حذرت أصحاب شركات المقاولات والنقل الثقيل ، من إلقاء مخلفات البناء بجميع أنواعها والقمامة علي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

وأشار إلى أنه تم إطلاق تحذيرات عديدة والتي أطلقها مجلس المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات ، حاصة وان الظاهرة السلبية تشكل خطرا على حياة المواطنين بتلوث البيئة ، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح .

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح نداء لشركات المقاولات وأصحاب رخص الهدم أو الإنشاء، عليهم استخراج تصاريح لنقل المخلفات في المدفن العمومي بطريق سيوة ، موكدا انه سيتم متابعة مدي التزام السيارات العمل بالاماكن المخصصة بتلك المناطق من خلال الرقابة عليها من " مديرية الامن - ادارة المرور " وفق القانون رقم 202 لسنة 2020 نص المادة 71 من القانون بشأن تنظيم وإدارة المخلفات.

ولفت إلى استمرار حملة التوعية بخطورة القاء مخلفات البناء علي الطرق السريعة والمحاور ، من خلال قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة بالنشر بوسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لمجلس المدينة وإذاعة مطروح الاقليمية.

وناشدت مدينة مرسي مطروح المواطنين، ضرورة المشاركة معها في التوعية بالحد من سلوك إلقاء المخلفات على الطرق السريعة التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة ، موضحة أن هذا السلوك يتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر، ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح، مؤكدة ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تلقي مخلفات هدم المباني على الطرق السريعة المختلفة وداخل الحيز العمراني والمناطق السكنية ، لمحاسبة المخالفين وفق القانون .