ثقافة الغربية تحتفل بليلة النصف من شعبان وتستعد لاستقبال الشهر المبارك

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حفلا فنيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، للاحتفال بليلة النصف من شعبان.



بدأت فعاليات الحفل بعزف للنشيد الوطني، فيما قدمت فرقة غزل المحلة للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو أحمد فتحي، عددا من الابتهالات والأناشيد الدينية، من بينها: في هواه خير العباد، لأجل النبي، أحباب رسول الله، يا صلاة الزين، بحبك وبريدك، مولاي، وسبحانك ربي سبحانك.



أقيم الحفل بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ومن خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، والذي يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز برنامج حافل للاحتفال بالشهر المبارك داخل جميع المواقع الثقافية بالمحافظة، والذي يتضمن العديد من الفعاليات الفنية، منها: الفنون الشعبية، والموسيقى العربية، والإنشاد الديني، وكورال الأطفال، والأداء الحركي والباليه، علاوة على عدد من معارض الفن التشكيلي، والورش الفنية للأطفال، والمحاضرات والندوات الدينية.