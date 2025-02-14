قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطاقة الذرية تحذر: الوقت ينفد بشأن برنامج إيران النووي
9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها
الحجر الزراعى: نسعى لفتح السوق الصيني أمام الفراولة والنباتات الطبية
معبر رفح يستعد لاستقبال الدفعة الـ13 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
مدبولي: نتطلع لتعزيز التعاون مع زامبيا في مجالات الزراعة والثروة السمكية
رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع بيسيرو لتدريب الفريق
موعد أول أيام رمضان 2025 .. وعدد ساعات الصوم وهل شعبان 29 يوما؟ اعرف التوقيت الصحيح
هل يجوز جمع الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
نيللي كريم عن ارتباطها: اختياراتي مدمرة حياتي
ماذا يفعل من لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان ؟.. الإفتاء تقدم حلا
رجال يد الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري
تشغيل أول عيادة لعلاج اعتلال عضلة القلب بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. هذه الطريقة والوقت المناسب لتناول القهوة .. لحظة مرعبة لأب يشاهد حوتا يبتلع ابنه بالكامل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية.

تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: هذه الطريقة والوقت المناسب لتناول القهوة، فوائد المشي في الصباح، طريقة فعالة ومجربة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، احذر تناول هذا المشروب مع أدوية البرد، نوع من الخبز يخفض مستويات الكولسترول السيئ، طرق مجربة لتخلص الأطفال من إدمان الهواتف، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

فوائد المشي في الصباح

تحمي من مرض خطير.. فوائد المشي في الصباح

رائحة الفممن مطبخك.. طريقة فعالة ومجربة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

البردتأثيره خطير.. احذر تناول هذا المشروب مع أدوية البرد

لحظة مرعبة لأب يشاهد حوتًا يبتلع ابنه بالكامللحظة مرعبة لأب يشاهد حوتا يبتلع ابنه بالكامل

 

الكولسترول السيئنوع من الخبز يخفض مستويات الكولسترول السيئ .. تعرف عليه

الزباديفوائده لا تصدق.. ما هو الزبادي اليوناني والفرق بينه وبين الزبادي العادي

. طرق لتخلص الأطفال من إدمان الهواتفلو ابنك عاشق للشاشة .. طرق مجربة لتخلص الأطفال من إدمان الهواتف

طعامخطوات بسيطة تجعل طفلك يقبل كل أنواع الطعام

القهوة لطرد السموم من الجسم.. هذه الطريقة والوقت المناسب لتناول القهوة

السحلبغني بالكالسيوم.. طريقة تحضير السحلب بمذاق لا يقاوم

المشي صدى البلد القهوة الطعام الخبز البرد حوت الكولسترول رائحة الفم السحلب أدوية البرد المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات الزبادي اليوناني الزبادي العادي إدمان الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

الرئيس السيسي

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

صورة أرشيفية

عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو

الزمالك

ظهور جديد.. جراحة الرباط الصليبي تغييب هذا اللاعب عن الزمالك| ما القصة؟

صورة تعبيرية

بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

نائب الرئيس الأمريكي: ترامب منفتح على الحوار رغم اختلافه مع الجميع

موجة برد قاسية

تحت الصفر.. دولة عربية تتعرض لموجة برد قارس

ارشيفي

بمشاركة مصر.. مصادر : قمة مرتقبة علي مستوي القادة في السعودية بشأن غزة

بالصور

غني بالكالسيوم.. طريقة تحضير السحلب بمذاق لا يقاوم

السحلب
السحلب
السحلب

قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة الطعمية وتخزينها في الفريزر

عجينة الطعمية
عجينة الطعمية
عجينة الطعمية

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم عن ارتباطها: اختياراتي مدمرة حياتي

مصطفي جاد وأحمد حلمي

“شهادة حق.. مصطفى جاد يكشف حقيقة فيديو أحمد حلمي”

تحذير لثلاث اندية بسبب المقامرة

هل بينهم منافس ليفربول؟ .. تحذير لثلاثة أندية إنجليزية بسبب المراهنات

انجي مراد

مكنش عندها فيرس.. ابنة خال الفنانة الراحلة انجي مراد تكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد