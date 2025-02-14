رسميا.. إطلاق منصة مصر العقارية لربط السوق المصري بالعالم بدعم من الاتصالات

تم الإعلان في القاهرة عن الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية (www.realestate.gov.eg)، المدعومة بمنظومة (MLS) متعددة الإدراجات تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،.

تهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقاري المصري عبر إنشاء مركز موحد يضم الوكلاء العقاريين، المطورين، الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن إنشاء هذه المنصة يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع العقاري كأولوية وطنية، مشيرًا إلى أهميتها في تسويق العقار المصري دوليًا، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أوضح أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة E-Systematic، أن نظام (MLS) يضمن توحيد بيانات العقارات، القضاء على الإعلانات الوهمية، وربط السوق المصري بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون محترف عقاري.

وتعد هذه المنصة خطوة محورية نحو التحول الرقمي، حيث توفر فرصة غير مسبوقة للمطورين والمستثمرين للوصول إلى بيانات موثقة ومحدثة، مما يعزز الثقة ويخلق آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر.