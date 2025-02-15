أخبار الفن| موعد عرض برنامج محمد رمضان.. سر خلاف هنا شيحة وطليقها.. حنان مطاوع تكشف سبب حماسها لمسلسل صفحة بيضا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية.

بلقطات رومانسية.. مي عمر تهنىء محمد سامي بعيد الحب على طريقتها الخاصة



نشرت الفنانة مي عمر عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو يضم مجموعة من اللقطات مع زوجها المخرج محمد سامي .

وجاءت اللقطات لتكشف عن لحظات سعيدة عاشها الزوجين ، وقد حرصت مي عمر بهذ للقطات علي تهئنة زوجها بمناسبة عيد الحب .

محمد رمضان يكشف عن تفاصيل عن برنامجه " مدفع رمضان "



كشف الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، عن تفاصيل برنامجه الجديد “ مدفع رمضان ”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

وقال محمد رمضان : لية البرنامج أسمه مدفع رمضان ، علشان هيتعرض بعد آذان المغرب وهو الوقت اللي بتتجمع فيه الأسرة ، ولية هيتعرض علي dmc ، لانها القناه اللي أتعرض عليها أهم اعمال جعفر العمدة والبرنس ونسر الصعيد .

بعد إستغاثة طليقها.. 10 صور تجمع هنا شيحة مع أولادها



تصدر أسم الفنانة هنا شيحة مؤشرات البحث جوجل ، بعد منشور طليقها مهندس الديكور فوزي العوامري، يكشف فيه عن عدم تمكنه من رؤية أولاده .

بطرس دانيال: عرض أفلام تضم مشاهد جرئية بالمهرجان الكاثوليكي بشرط واحد



أكد الأب بطرس دانيال ان مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما لايمانع فى اختيار فيلم يضم مشهد جريء للمنافسة .

وتابع الأب بطرس دانيال في تصريحات مصورة لـ صدي البلد : لانمانع من اختيار فيلم يضم مشهد جرىء أو اثنين ، ولكن ليس عمل كامل قائم علي المشاهد الجرئية ، فهناك أعمال تعرض فى السينمات مبنية علي الالفاظ الخارجة عن مجتمعنا والمشاهد الجرئية ، وهنا يستحيل ان نختارها .

حنان مطاوع: فكرة صفحة بيضا مثيرة..والمسلسل يناقش مافيا الأدوية واغتيال العلماء



كشفت الفنانة حنان مطاوع عن سر حماسها لتقديم مسلسل “ صفحة بيضا ” ، والذي يعرض حالياً علي قنوات المتحدة .

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مؤلف العمل د. حاتم حافظ عرض علي المسلسل قبل 5 سنوات ، وحينها لم يكن هناك شركة إنتاج ، وكان يحمل أسم آخر ، فى الحقيقة ان الفكرة أعجبتني للغاية خاصة وانه هناك 3 روايات لشخصية واحدة ، كما انه يتحدث عن مافيا الأدوية ، واغتيال العلماء من قبل هؤلاء سواء فى مجال فى مجال الأدوية أو مجالات آخري ، فقد كانت الفكرة بالنسبة لي مثيرة وتحمست لها .

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على القنوات العارضة لـ حكيم باشا



كشفت مجموعة قنوات cbc عن عرض مسلسل “ حكيم باشا ” من بطولة الفنان مصطفي شعبان خلال شهر رمضان القادم .

كما يعرض مسلسل حكيم باشا عبر قناة الحياة ، بالإضافة الي منصة watch it ، خلال شهر رمضان الكريم .



