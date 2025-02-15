مسلسلات رمضان 2025.. تعرف علىي القنوات العارضة لـ حكيم باشا

كشفت مجموعة قنوات cbc عن عرض مسلسل “ حكيم باشا ” من بطولة الفنان مصطفي شعبان خلال شهر رمضان القادم .

كما يعرض مسلسل حكيم باشا عبر قناة الحياة ، بالإضافة الي منصة watch it ، خلال شهر رمضان الكريم .

أبطال مسلسل حكيم باشا

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

أعمال مصطفى شعبان

وكانت أحدث أعمال الفنان مصطفى شعبان تصويرًا هو مسلسل «المعلم» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل «المعلم» بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.