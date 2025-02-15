قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رخص عربيتك من تحت البيت.. خدمة مرورية جديدة
نبيل فهمي: إسرائيل لن تهدد السلام مع مصر لأنه جزء من مستقبلها
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟
مسلسلات رمضان 2025.. تعرف علىي القنوات العارضة لـ حكيم باشا
بقرار ترامب.. عاصفة الرسوم الجمركية تضرب السيارات المستوردة
ميدو يكشف مستجدات صفقات الزمالك وأحسن لاعب في الفريق
جثمان جديد.. العثور على الضحية الثالث لـ سفاح المعمورة بالإسكندرية
محمد كامل: التصميم الفريد لاستاد الأهلي يجعله من أجمل ملاعب الأندية في العالم
أحرف ما أنجبت مصر.. الغندور يوجه رسالة للخطيب بعد الإعلان عن حالته الصحية
حنان مطاوع: فكرة صفحة بيضا مثيرة..والمسلسل يناقش مافيا الأدوية واغتيال العلماء
جيريمي ثوم: الأهلي قدم أفضل استقبال لنسخة كأس العالم
يصطاد السمك من بحر غزة.. شاهد فيديو لرهينة إسرائيلي قبل تحريره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف علىي القنوات العارضة لـ حكيم باشا

حكيم باشا
حكيم باشا
أحمد البهى

كشفت مجموعة قنوات cbc  عن عرض مسلسل “ حكيم باشا ” من بطولة الفنان مصطفي شعبان  خلال شهر رمضان القادم . 

كما يعرض مسلسل حكيم باشا عبر قناة الحياة  ، بالإضافة الي منصة watch it ، خلال شهر رمضان الكريم .

أبطال مسلسل حكيم باشا

 يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد،  ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

أعمال مصطفى شعبان

وكانت أحدث أعمال الفنان مصطفى شعبان تصويرًا هو مسلسل «المعلم» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل «المعلم» بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

حكيم باشا مسلسل “ حكيم باشا ” مصطفي شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. 5 هدايا من الحكومة للمواطنين في رمضان

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

صورة الزوج مع نجله محمد

العناية الإلهية أنقذت أطفالهما.. مصرع زوجين في المنوفية بسبب تسرب الغاز

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

طقس معتدل

الأرصاد: الأسبوع القادم سنشهد فصول السنة الأربعة|تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

مي عمر ومحمد سامي

بلقطات رومانسية.. مي عمر تهنىء محمد سامي بعيد الحب على طريقتها الخاصة

هنا شيحة وطليقها

طليق هنا شيحة يستغيث: مش عارف أشوف ولادي

الفنانة وئام مجدي

بإطلالة جذابة.. وئام مجدي تحتفل بعيد الحب

بالصور

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل
بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية عيد ميلادها والفالنتين

نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين
نسرين طافش تتألق بالأحمر في احتفالية مزدوجة بعيد ميلادها والفالنتين

روبي تأسر الأنظار بإطلالة كاجوال في جدة بمناسبة عيد الحب

سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
سعر إطلالة روبي ى عيد الحب
سعر إطلالة روبي ى عيد الحب

روبي تبهر جمهورها في أجواء حفل عيد الحب بـ جدة بالسعودية | صور

روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد
روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد
روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على مسلسلات حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

ميرنا وليد

ما علاقة شريهان؟ .. ميرنا وليد‫ تكشف سرا عن فيلم الراعي والنساء وقرار سعاد حسني

سعاد صالح

سعاد صالح توجه رسالة لـ شريف مدكور بسبب تصريح عذاب القبر

أحمد العوشي - فهد البطل

بالحصان .. أحمد العوضي ينشر برومو ثانيا لـ فهد البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد