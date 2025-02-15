قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تحمي نفسك من مرض الشريان التاجي؟.. جمال شعبان يوضح
رئيس الوزراء يُشارك بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي 2025
ارتفاع ضغط الدم .. 7 خطوات بسيطة تجنبك الإصابة بالقـ.اتل الصامت
وزير الصناعة يلتقي مستثمري السويس لبحث تحديات المناطق الصناعية
دار الإفتاء توضح حكم الإسراع في الصلاة قبل دخول وقت الأخرى
الهلال الأحمر الفلسطيني: نقلنا 4 أسرى محررين إلى المستشفى لصعوبة حالتهم الصحية
ما هي البيوت المتنقلة "الكرفان" التي تقدمها مصر لإعادة إعمار غزة| كيف بدأت؟
زيلينسكي: منفتحون على مشاركة قوات أوروبية في أوكرانيا
وزيرة البيئة: إنشاء 1921 وحدة غاز حيوي في 19 محافظة
التهاب العظام والمفاصل .. الأعراض وطرق الوقاية
اختيار ماهر القاضي كأحد القادة الأكثر تأثيرًا في التنقل الإلكتروني 2025
إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين.. ونقل بعضهم إلى المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع مسن دهسًا تحت عجلات قطار في جرجا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

 لقي مسن يبلغ من العمر 81 عامًا مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج.

يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا، بأنه أثناء مرور القطار المتجه من القاهرة إلى أسوان، دائرة قسم جرجا، فوجئ قائد القطار بعبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، ورغم إطلاق آلة التنبيه، إلا أنه لم يستجب، مما أدى إلى دهسه ووفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لرجل مجهول الهوية في العقد السابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

في وقت لاحق، حضر لديوان القسم المدعو "عاطف أ.ع.م.ا"، 50 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز جرجا، وتعرف على الجثة، وأفاد بأنها لوالده البالغ من العمر 81 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، وأكد مضمون ما جاء في البلاغ، نافيًا وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" نتيجة الاصطدام بجسم صلب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

السكة الحديد سوهاج قطار اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا

بن شرقي

فرمان من كولر .. موقف أشرف بن شرقي من قيادة الأهلي أمام الزمالك

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

هنا شيحة واولادها

بعد إستغاثة طليقها.. 10 صور تجمع هنا شيحة مع أولادها

أول أيام رمضان

الجمعة ولا السبت.. موعد أول أيام رمضان فلكيًا

ميدو

ميدو يتغني بنجم الزمالك الجديد : مفاجأة الدوري المصري

ترشيحاتنا

معارض أهلا رمضان

التنمية المحلية تتابع استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع

صورة أرشيفية

بداية من غد.. مد مواعيد العمل بالحصص الاستيرادية بالمنطقة الحرة ببورسعيد

جامعة الأقصر

جامعة الأقصر ووكالة التعاون الكورية تبحثان تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي

بالصور

بأجواء رومانسية.. مروان خوري وعبير نعمة يشعلان حفل حديقة الشهيد|صور

مروان خوري وعبير نعمة
مروان خوري وعبير نعمة
مروان خوري وعبير نعمة

بالورد الأحمر.. أيتن عامر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

شاهد.. الصليب الأحمر يتسلم الأسرى بعد توقيع أوراق استلامهم وصعودهم للمنصة

تسليم الأسرى
تسليم الأسرى
تسليم الأسرى

محمد سامي عن تكرار عمله مع مي عمر: تعاون صحي طالما ناجح

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

عمرو أديب

بيقبض 350 ألف جنيه في اليوم.. هل عمرو اديب الأعلى دخلا بين الإعلاميين؟

محمد المازم

محمد المازم يطرح أغنيته الرومانسية "أي عيد؟"

ايمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم

حبس فجر السعيد

فجر السعيد من التريند إلى السـ..جن.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد