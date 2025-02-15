مصرع مسن دهسًا تحت عجلات قطار في جرجا

لقي مسن يبلغ من العمر 81 عامًا مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج.

يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا، بأنه أثناء مرور القطار المتجه من القاهرة إلى أسوان، دائرة قسم جرجا، فوجئ قائد القطار بعبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، ورغم إطلاق آلة التنبيه، إلا أنه لم يستجب، مما أدى إلى دهسه ووفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لرجل مجهول الهوية في العقد السابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

في وقت لاحق، حضر لديوان القسم المدعو "عاطف أ.ع.م.ا"، 50 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز جرجا، وتعرف على الجثة، وأفاد بأنها لوالده البالغ من العمر 81 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، وأكد مضمون ما جاء في البلاغ، نافيًا وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" نتيجة الاصطدام بجسم صلب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.