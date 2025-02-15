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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد.. إطلاق سراح 369 أسيرا فلسطينيا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



مفاجآت في أسعار الذهب اليوم.. تعرف عليها
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15 فبراير 2025
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 15 فبراير 2025.اليوم.. إطلاق سراح 369 أسيرا فلسطينيا ضمن اتفاق غزة
كشف مكتب إعلام الأسرى أنه سيتم الإفراج  عن 36 أسيرا من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد و333 من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.لا تنخدعوا البرد راجع.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن هناك هدنة مؤقتة في حالة الطقس.



استعدادات في سجن عوفر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرأ عاجلا يفيد بأن هناك استعدادات في سجن عوفر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل.


 

الرئيس الفلسطيني: نرفض دعوات تهجير شعبنا من أرضه
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، إن دعوات تهجير شعبنا من أرضه هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال.أخطاء شائعة تتسبب في الطلاق المبكر.. تعرف عليها
كشفت الدكتورة أسماء عبد الوهاب، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، عن الأسباب الرئيسية وراء تزايد معدلات الطلاق، لا سيما خلال السنوات الأولى من الزواج.



الزراعة تستعد لشهر رمضان بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
يستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" استعدادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لشهر رمضان المبارك، حيث تتخذ الوزارة عدة إجراءات لضمان توفير احتياجات السوق من المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنون.



الصحة: عيادات متنقلة لتقديم الدعم للمصابين من غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إننا نقدم دعما كبيرا للأشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال الخطة التي تبنتها الحكومة ودعم الرئيس السيسي.
 

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