التضامن: 30 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري يجهزون المساعدات إلى غزة

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر أدخلت أكبر نسبة من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عن طريق الهلال الأحمر المصري، الذي نشر 30 ألف متطوع على 36 مخزنا لوجستيا ونقاط توزيع على طول طريق سيناء.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقب زيارة تفقديه لمعبر رفح، مُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك 1500 متطوع يجري تغيرهم كل أسبوع من أجل تقديم أفضل خدمة، مشيرًة إلى أن جميع المساعدات الإنسانية يجري تغليفها وتعبئتها بأيادي مصرية وهذا من خلال مجهود كبير للغاية يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري من الشباب والنساء من كل محافظات مصر.