نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يتعرضون لحرب إبادة داخل سجون الاحتلال

تحدث رائد عامر، مسؤول العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني، عن الحالة الصحية للأسري الفلسطينيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: الأسرى الفلسطينيين يخرجون في وضع صحي صعب للغاية نتيجة للانتهاكات والتعذيب والقتل والإهمال الطبي والتجويع داخل سجون الاحتلال".

وأضاف: "ما يجري في داخل السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين هو حرب إبادة بمعنى الكلمة وهو لا يختلف عن ما يحدث في الخارج سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وتابع رائد عامر، مسؤول العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني،: "الأسرى الفلسطينيين يعيشون في أسوأ الظروف في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لذلك خروج أي أسير فلسطيني هو إنجاز".

