عباس شراقى: إثيوبيا شهدت 120 زلزال خلال شهرين وسد النهضة السبب

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك نشاط غير معتاد في إثيوبيا تشهده خلال الفترة الحالية، موضحًا أن السد الإثيوبي سبب في تعرض إثيوبيا لزلازل خلال الفترة الأخيرة، وتخزين المياه في السد بكميات كبيرة وبالتزامن مع حدوث الزلازل من الممكن أن يؤدي لفيضانات كبرى حال انهياره.

وأوضح شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إثيوبيا شهدت 120 زلزال خلال شهرين، رغم أن متوسط الزلازل في إثيوبيا هي 4 زلازل في العام.

منطقة سد النهضة عرضه للزلازل

وأشار إلى أن الزلازل على بعد 500 كيلو متر من سد النهضة وهي لا تؤدي لخطر كبير، مشددًا على أن منطقة سد النهضة عرضه للزلازل ولابد الحديث عن كمية التخزين خلف السد.

وتابع: "سد النهضة سوف ينتج زلازل بسبب وزن السد وضغطه على القشرة الأرضية"، مؤكدًا أنه في حالة انهيار السد الإثيوبي سيكون هناك خطر على دول الجوار وليس على إثيوبيا، منوهًا بأن السد يرتفع عن العاصمة السودانية الخرطوم بـ350 مترا.