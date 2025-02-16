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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الطائرة لمناقشة خطة تطوير اللعبة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عمرو الحلواني

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة القادمة، والتي تستهدف تطوير منظومة الكرة الطائرة في مصر، وتعزيز استعدادات المنتخب الوطني لتحقيق ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع كل إمكانياتها لدعم الاتحاد في إطار خطته لتطوير اللعبة، وتأهيل المنتخبات الوطنية لتحقيق إنجازات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 والمنافسات الدولية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لدعم جميع الاتحادات الرياضية، ومنها الكرة الطائرة، لضمان توفير بيئة احترافية للمنتخبات الوطنية، تشمل تقديم الدعم المالي واللوجستي للاتحاد لتنفيذ خططه التطويرية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإعداد المنتخبات بمعسكرات وتجهيزات عالمية المستوى، والتنسيق مع الجهات المختلفة لدعم استقدام الخبرات الدولية، وتطوير المدربين واللاعبين، وتمكين الاتحاد من إدارة ملف الناشئين وفق أحدث النظم، استعداداً لصناعة أبطال قادرين على المنافسة الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي استمرار الوزارة في دعم الاتحاد وجميع الاتحادات الرياضية، بما يحقق استراتيجية الدولة في تطوير الرياضة المصرية وتعزيز التواجد في البطولات العالمية.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر أن الاتحاد لديه رؤية جديدة لتطوير اللعبة، مشيراً إلى أن كرة الطائرة المصرية سوف تنتهج نهج الاتحادات الناجحة للمنافسة عالمياً، حيث يسعى الاتحاد إلى توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب الجديدة من الناشئين، وتطبيق الربط الإلكتروني بين الاتحاد وجميع أعضاء المنظومة لتسهيل إدارة اللعبة، ووضع معايير واضحة لاختيار الأجهزة الفنية لضمان أعلى كفاءة تدريبية، وتطوير وتأهيل الحكام والمدربين من خلال برامج تثقيفية وعلمية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

كما وجه رئيس الاتحاد الشكر للجمعية العمومية على ما أقرته من صلاحيات لدعم اللامركزية داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه تم استقدام الخبير البرازيلي بيرسي أونكن منذ عام 2022 للإشراف على منتخبات الناشئين والشباب، وجارٍ حالياً إجراء اختبارات لضم عناصر جديدة من جميع الأندية لمنتخب الناشئين، وذلك داخل المركز الأوليمبي بالمعادي.

وزير الشباب والرياضة كرة الطائرة رئيس اتحاد الطائرة

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