مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ينعي الفنانة السودانية آسيا مدني

أصدرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيانا تنعي فيه الفنانة السودانية آسيا مدني الذي وافتها المنية صباح اليوم، إثر أزمة صحية.



وقالت مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني : خالص العزاء لأسرتها واصدقائها ومحبيها داعيين الله أن يتغمدها برحمته ، فقد كانت فنانة مخلصة جدا لفنها ، وقد تشرفنا في الدورة الماضية بمشاركتها لنا في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة .

جدير بالذكر أن الفنانة آسيا مدني كانت قد شاركت في الفقرة الفنية بالغناء في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة وشاركها بالغناء المطرب الاقصري حسان القوصي، وكان هذا هو آخر ظهور لها علي خشبة المسرح بالغناء .