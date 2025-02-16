عوالم خفية .. الكشف عن البرومو الأول لمسلسل أثينا

تم الإعلان اليوم عن طرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج في رمضان.

وكشف برومو مسلسل أثينا عن مصدر الاسم، وهو جروب على مواقع التواصل الاجتماعي يستقطب الشباب لعوالم خفية والدارك ويب.

تقوم الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالم غريب وتناقش العديد من القضايا المهمة.

في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية.

يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم سوسن بدر وأحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وقالت ريهام حجاج لجمهورها في منشور سابق عبر انستجرام إنها تعدهم بعمل محترم

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.