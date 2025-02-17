الأهلي يستعد لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن خطة الإدارة لدعم الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح رمضان، خلال تصريحاته في برنامج “بوكس تو بوكس” مع الإعلامي محمد شبانة على قناة “etc”، أن النادي يهدف إلى ضم لاعبين محليين وأجانب من مستوى مميز لتعزيز صفوف الفريق.

وأكد أن التعاقد مع حمدي فتحي جاء لأنه أحد أبناء النادي، ويعرف الأجواء جيدًا، مما يسهل انسجامه سريعًا مع الفريق، وهو ما دفع الإدارة إلى ضمه على سبيل الإعارة.

أما بخصوص التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، فقد أشار رمضان إلى أن فرص نجاحهم في البطولة قد تكون محدودة، نظرًا لعدم معرفتهم بطبيعة الفريق وعاداته وأسلوب اللعب.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها، شدد المدير الرياضي للأهلي على أنه لا ينشغل بإرضاء الجميع، ولا يتابع بشكل مكثف ما يُقال عنه في وسائل الإعلام، مضيفا أنه يركز فقط على العمل الذي يخدم مصلحة الفريق، ويساهم في تحقيق أهداف النادي خلال الفترة المقبلة.











