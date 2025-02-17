كاتس: إسرائيل لن توافق أبدا على قيام دولة فلسطينية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب "لن توافق أبدًا على قيام دولة فلسطينية يمكنها أن تشكل خطرًا على وجودها".

وجاء ذلك خلال لقائه مع وفد برلماني أمريكي برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، وبمشاركة نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتيغاس.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال كاتس إن "دولة إسرائيل لن توافق أبدًا على قيام دولة فلسطينية يمكن أن تشكل خطرًا على وجودها.. أولوياتنا واضحة، وهي منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وإطلاق سراح جميع المختطفين، والقضاء على حركة حماس في غزة".

ووصف كاتس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بغزة بأنها "الوحيدة التي يمكنها ضمان الأمن لسكان الجنوب ودولة إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023".

واستعرض كاتس أمام الوفد الأمريكي الجهود الإسرائيلية المبذولة لاستعادة المختطفين والقضاء على حركة حماس، بالإضافة إلى نشاط الجيش الإسرائيلي على الجبهات الأخرى.

وأكد أن إسرائيل تعمل على تحقيق هذه الأهداف بكل الوسائل المتاحة.

