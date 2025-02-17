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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسعار النفط بسبب توقعات باقتراب السلام بين روسيا وأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم الاثنين بفعل توقعات بأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يخفف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات وبسبب مخاوف من أن تبطئ حروب الرسوم الجمركية العالمية النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة.

وبحلول الساعة 0112 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 % إلى 74.59 دولار للبرميل، وهبط خام برنت 3.1 % في الجلسات الأربع الماضية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من إدارته أنهم بدأوا مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 % إلى 70.51 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي 3.8 % في الجلسات الأربع الماضية، وانخفض في وقت سابق من جلسة اليوم الاثنين إلى 70.12 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر الماضي.

وقال ترامب أمس الأحد إنه يعتقد أنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس إن.إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية إن "الأسواق انخفضت بسبب احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا واحتمال تخفيف العقوبات على موسكو".

وأضاف أن "المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن حروب الرسوم الجمركية، بسبب تصرفات ترامب، تؤثر أيضا على الأسعار".

وتوقع أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 66 و76 دولارا لفترة من الوقت، إذ قد يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار النفط إلى كبح إنتاج النفط الأمريكي.

روسيا النفط أوكرانيا

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