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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: دعم مبادرة الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين

صورة من الحدث
صورة من الحدث
همت الحسينى

أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تقديره لتدشين مبادرة "رؤية أمل" للكشف المبكر عن إعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين، التي أطلقتها مستشفى الرمد بالمنصورة، لتكون الأولى من نوعها على مستوى محافظات مصر، وأكد دعمه الكامل لجميع الجهود التي تهدف إلى توفير خدمات طبية وعلاجية للمواطنين في جميع القطاعات.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المبادرة  تأتى كخدمة متميزة ومتفردة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، وتعد تتويجا لسعى صحة الدقهلية المستمر، فى توفير أحدث التقنيات الطبية داخل مستشفياتها، التى تتمتع بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة على التعامل مع الحالات المرضية وعلاجها بأحدث الوسائل والأساليب، مشيرا إلى أن الدقهلية عاصمة الطب في مصر وتذخر بالعديد من الأساتذة في مختلف التخصصات الطبية.

و قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتتم بالتنسيق بين مستشفى رمد المنصورة تحت إشراف الدكتور أحمد حسان، وإدارة الرعاية الحرجة تحت إشراف الدكتورة بسمة شوكت، مسؤول الحضانات وعناية الأطفال، مشيراً  إلى أن وحدة المبادرة مجهزة بالتقنيات الطبية اللازمة لفحص المبتسرين، وتضم نخبة من كبار المتخصصين في طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى أطباء الأطفال في تخصص حديثي الولادة والحضانات.

وأضاف، أن فكرة المبادرة تعتمد على رصد الحالات التي تنطبق عليها الشروط من الأطفال المبتسرين من خلال مسؤول ترصد ROP  يقوم بتسجيل أى حالة داخل الحضانة بالمستشفى يشتبه فى تعرضها للمرض، وإبلاغ مسؤول الترصد بمستشفى الرمد بتفاصيلها، والذى يقوم بدوره بتحديد موعد فحصها حسب البروتوكول المقرر وفى حالة تخلف الحالة عن الموعد المقرر للفحص يتم الاتصال بها تليفونياً للمتابعة.

وأوضح الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى الرمد بالمنصورة، أن فعاليات المؤتمر العلمي تضمنت، عرض سيناريوهات عدة، منها مفهوم ضغط العين المستهدف، لغز الجلوكوما، وفرص ضغط التروية البصرية، بالإضافة إلى أدوات تشخيص الجلوكوما، كما اشتمل على جلسات نقاشية حول تفسير نتائج الأشعة المقطعية البصرية (OCT) في الجلوكوما، ودور الموجات فوق الصوتية عالية التردد في تشخيص الجلوكوما، وأوضح أنه تم إجراء 1328 عملية جلوكوما منذ بدء إجرائها منذ 6 سنوات تقريبا، وإجراء 125 عملية خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، وأضاف أن مستشفى الرمد حققت المركز الأول في عمليات زراعة القرنية خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2024 على مستوى الجمهورية.

صحة الدقهلية محافظ رمد

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