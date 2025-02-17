اشحن وانت فى البيت.. خطوات تغيير كارت عداد الكهرباء إلى NFC قبل شهر رمضان

سهلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع بدلا من الذهاب الى شركة التوزيع التابعة لمنطقة سكنه حيث قدمت طرق عدة لشحن العداد من خلال الموبايل أو الفيزا أو المحافظ الالكترونية

ولكن لشحن عداد الكهرباء بهذه الطرق لابد من أن يدعم كارت العداد NFC ولذلك إذا كان كارت العداد الخاص بك لا يدعم هذه الخاصية فيمكنك استبداله من شركة الكهرباء لتتمكن من شحن العداد وأنت فى منزلك خاصة مع اقتراب شهر رمضان

طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول



1- استبدل كارت الشحن القديم الخاص بالعداد مسبوق الدفع القانوني أو الكودى بآخر يدعم خاصية NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.



2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل انواع العدادات أو تحميل تطبيق كهرباخالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.



7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.





شحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا



1: تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

2: تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3: اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت شحن عداد الكهرباء.

4: اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5:من خلال إدخال كارت الشحن في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء

مميزات العداد مسبوق الدفع

1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني يمكن شحن كارت عداد الكهرباء.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك