محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير والتجديد بمركز الخدمات المتكاملة

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أعمال التطوير والتجديد الجارية بمركز الخدمات المتكاملة بمركز الفتح التابع لمديرية التضامن الإجتماعي بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه.

وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على القطاعات المختلفة لمتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والأحياء تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030، رافقه خلال الجولة التفقدية الشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط، ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح.

بدأ المحافظ جولته بتفقد؛ أقسام وغرف المبنى الذي يحتوي على حضانة تعليمية ومسرح للأطفال وغرف إدارية وغرف فندقية وروف وقاعة إحتفالات وجاري تنفيذها بإشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وأشاد محافظ أسيوط بما تم إنجازه وتنفيذه من أعمال تطوير وتحديث للخدمة المقدمة في المركز التابع للتضامن الإجتماعي لتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وخاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة توفيراً للوقت والجهد وهو ما يأتي في إطار إهتمام القيادة السياسية للدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات الخدمية لتكون بالشكل اللائق بالمواطن المصري.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلبية احتياجات المواطن الأسيوطي في التخصصات المختلفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم ورفع العبء عن كاهلهم مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بكافة المراكز والقرى.