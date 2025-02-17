منظمة إسرائيلية: الاحتلال يعتزم بناء 974 وحدة استعمارية جنوب الضفة الغربية

كشفت منظمة إسرائيلية، يوم الاثنين أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت في إجراءات لبناء 974 وحدة استعمارية في مستعمرة "إفرات" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن "العطاء مخصص لإقامة حي جديد يوسع مستعمرة إفرات بـ644 دونمًا، ويزيد عدد المستوطنين بنحو 40%"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت "السلام الآن" في بيان إن : "مستعمرة إفرات تعيق تطوير مدينة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب، وإذا سعت إسرائيل إلى ضمها إليها، فإنها بذلك ستقطع جنوب الضفة الغربية بالكامل".

وتابعت أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تعمل على فرض حقائق على الأرض من شأنها أن تدمر فرصة السلام والتسوية".