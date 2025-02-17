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بتخفيضات 30% .. افتتاح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتخفيضات 30% .. افتتاح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
إبراهيم الهواري

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرض "أهلا رمضان"، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار خطة الوزارة بافتتاح معارض "أهلا رمضان"، بجميع المحافظات، والذى يشمل جميع المستلزمات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وحلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية. 

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى حاليا الانتهاء من إعداد معارض "أهلا رمضان" بمدن ومراكز المحافظة لتغطية احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 إلى 30%، عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.

وأضاف حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه يتراوح عدد معارض "أهلا رمضان"، بالقليوبية 9 معارض رئيسية، بالإضافة إلى 70 شادر، حتي الآن بالإضافة إلى أنه حاري تجهيز 8 معارض رئيسية، والتوسعة في عدد الشوارد المنتشرة علي مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة والبالغ عددها 126 منفذ، بالإضافة إلى 125 سلسة تجارية وهايبرات تشارك بتخفيضات، وتم التنبيه بضرورة تواجد ركن داخل كل مكان مخصص بالأسعار المخفضة.

وتابع: أنه يأتي ذلك بالإضافة إلى 334 منفذ مشروع جمعيتي، و88 مجمع استهلاكي، تابعة لوزارة التموين تغطي كافة احتياجات المواطنين بالمحافظة، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة ،كما تشارك  الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة الى 146 شادر ايضاً.

وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية  مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

 كما تشكل الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع الغذائية بالمعارض على مستوى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، إضافة إلى العمل على توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والأماكن التي لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.

التنمية المحلية محافظ القليوبية وزيرة التنمية المحلية معرض أهلا رمضان

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