غير متوقع.. 3 مكملات غذائية تزيد من طول العمر

إن التطورات الحديثة في التكنولوجيا والبحوث الطبية تجعل من الممكن إبطاء الأمراض المرتبطة بالعمر وعمليات الشيخوخة، تساهم الفيتامينات والمعادن الأساسية ومكملات مكافحة الشيخوخة مثل الكرياتين والمغنيسيوم والكركمين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والنياسين وفيتامين د في تحسين الصحة العامة وطول العمر والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر.

يحاول الأشخاص منذ فترة طويلة إبطاء عملية الشيخوخة، وقد أصبح هذا الهدف أقرب إلى الواقع بسبب التطورات الأخيرة في التكنولوجيا والبحوث الطبية، ورغم أنه لا يمكنك منع الجسم من الشيخوخة، إلا أنه يمكنك تقليل فرص الإصابة بأمراض مرتبطة بالعمر وإبطاء بعض عمليات الشيخوخة عن طريق تغيير طعامك ونمط حياتك، والحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية، وأحيانًا حبوب مكافحة الشيخوخة.

اهم المكملات الغذائية لصحتك

-المغنيسيوم

هل تعلم أن 68% من الأفراد لا يحصلون على ما يكفي من هذا المعدن، الذي يقلل من الصداع والرغبة الشديدة في تناول الطعام والإمساك؟ بشكل عام، تحتوي الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الأعشاب البحرية والخضروات ذات الأوراق الداكنة، على المغنيسيوم، يمكن العثور عليه أيضًا في الفاصوليا والمكسرات والبذور والبروكلي والقرع.

يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم لأكثر من 300 عملية كيميائية، بما في ذلك إنتاج الطاقة وإصلاح الحمض النووي، ارتبط انخفاض تناول المغنيسيوم الغذائي في الدراسات بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري والالتهابات وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والعديد من أشكال السرطان، إذا كنت واحدًا من 60% من البالغين الذين لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم من نظامهم الغذائي، فقد يساعدك تناول المكملات الغذائية نظريًا على عيش حياة أطول.

- الكركمين

لقد ثبت أن المكون النشط الأساسي في الكركم، الكركمين، يتمتع بخصائص دفاعية خلوية قوية مرتبطة بنشاطاته المضادة للأكسدة القوية، عندما تتوقف الخلايا عن الانقسام، تحدث عملية تعرف باسم الشيخوخة الخلوية، تتراكم الخلايا المسنة مع تقدم العمر، وهو ما يُعتقد أنه يسرع عملية الشيخوخة ومسار المرض، وقد ثبت أن الكركمين ينشط بروتينات معينة تساعد في إطالة العمر وتأخير الشيخوخة الخلوية، وعلاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث على الحيوانات أن الكركمين يمنع تلف الخلايا ويطيل العمر بشكل كبير. وقد ثبت أن هذه المادة يمكن أن تؤخر الأمراض المرتبطة بالعمر وتقلل من أعراضها.

- أحماض أوميغا 3 الدهنية

عند الحديث عن الأسماك، ويرجع هذا في المقام الأول إلى أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، تعمل أحماض أوميجا 3 على تعزيز صحة القلب وتقليل الالتهابات وتعزيز الوظائف الإدراكية، وبصرف النظر عن المكملات الغذائية، يمكن العثور عليها بشكل طبيعي في مصادر نباتية مثل بذور الكتان والأسماك الدهنية مثل السلمون، ولكن هذه الدهون قد تساعدك أيضًا على العيش لفترة أطول، وفقًا للدراسات، قد ترتبط مستويات أوميجا 3 الأعلى بعمر أطول وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر. توجد هذه الدهون في الجوز والقنب والسردين والأنشوجة والتونة والأعشاب البحرية والمحار بالإضافة إلى السلمون والكتان.