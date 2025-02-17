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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محامي سفاح الإسكندرية: جهات البحث تقوم حتى الآن بتفتيش شقق استأجرها المتهم

سفاح الإسكندرية
سفاح الإسكندرية
رنا عبد الرحمن

قال أميران السيد عثمان، محامي المتهم نصر الدين غازي والمعروف إعلاميا باسم «سفاح الإسكندرية»، إن المتهم بدأ ممارسة المحاماة عام 2001 واستمر في تجديد كارنيه النقابة حتى عام 2009، لافتا إلى حذفه من سجلات النقابة خلال الفترة من 2009 حتى عام 2017.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى توجيه النيابة العامة للمتهم تهمتي جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد، وجناية إخفاء الجثث، بالإضافة إلى جنحة سرقة، منوها أن عقوبة الجرائم في القانون هي الإعدام.

ونوه إلى اعتراف المتهم بقتل ضحيتين؛ لكنه لم يعترف بالجريمة الثالثة، واكتفى بالقول إنه كان على علاقة بها، مضيفا أن ملاك الشقة الثالثة، التي عُثر فيها على الجثة الثالثة، لاحظوا آثار حفر عند استلامهم الشقة؛ لكنهم لم يكترثوا في البداية لأن المتهم أخبرهم أنه كان يقوم بأعمال سباكة وكهرباء.

ولفت إلى تقدم الملاك ببلاغ للنيابة والجهات الشرطية عقب اكتشاف جرائم المتهم ليتضح بعد الحفر حتى عمق 5 أمتار عثور جهات التفتيش على رفات الجثة الثالثة.

وأكد أن جهات البحث تقوم حتى الآن بتفتيش جميع الشقق التي استأجرها المتهم، والتي بلغ عددها 18 شقة، مع احتمال زيادة العدد، لا سيما بعد تقديم بلاغات عن شقق أخرى في كفر الدوار، بالإضافة إلى شقة يمتلكها المتهم في الحي السابع بالقاهرة، وثلاث شقق أخرى استأجرها في القاهرة.

وأوضح أن معظم الشقق التي استأجرها المتهم كانت في الأدوار الأرضية، باستثناء الشقة التي ارتكب فيها جريمة قتل زوجته، والتي كانت في الدور الثالث، معبرًا عن وقوفه مع الرأي العام ضد المتهم، خاصة وأن دوره كمحام يقتصر على الدفاع عن الشرعية الإجرائية لضمان محاكمة عادلة، بصفته عضوا بلجنة الحقوق والحريات بالنقابة، في ضوء اشتراط القانون حضور محام أثناء التحقيقات.

سفاح تحقيق جرائم تحقيقات فاتن عبدالمعبود

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