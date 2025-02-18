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هل الحرب الروسية الأوكرانية تتجه نحو الحل أم مزيد من التصعيد؟.. باحث يُجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الحرب الروسية الأوكرانية تتجه نحو الحل أم مزيد من التصعيد؟.. باحث يُجيب

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن هناك مؤشرات تدعم إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الدولية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية مارينا المصري، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل رؤية واضحة تجاه عدد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التصعيد في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن التساؤل الأهم في هذا السياق هو عن الآلية التي ستتبعها إدارة ترامب في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وهو ما بدأ يتضح من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين وتحليل خطاب ترامب نفسه.

وأكد فوزي أن المباحثات المقبلة بين الرئيسين ترامب وبوتين ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة، متسائلًا عن التنازلات أو الضمانات التي قد يقدمها بوتين لإدارة ترامب في إطار هذه المفاوضات.

واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود توافق ضمني بين الجانبين حول مفهوم "سلام القوة"، أي القبول بالواقع الحالي مع تقديم روسيا لضمانات أمنية، بما في ذلك إنهاء الحرب، وهو ما قد يُحسب كإنجاز دبلوماسي لإدارة ترامب، باعتبارها الطرف الذي استطاع وضع حد للصراع.

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