سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري رسميا

نستعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18-2-2025، ونقدم مقارنة بين أسعار الشراء والبيع في البنوك.

أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء



سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم

شراء: 163.800 جنيه

بيع: 164.330 جنيه

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي اليوم

شراء: 163.799 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم

شراء: 163.742 جنيه

بيع: 164.298 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

شراء: 163.230 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم

شراء: 163.038 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول اليوم

شراء: 163.020 جنيه

بيع: 164.360 جنيه

سعر الدينار الكويتي في QNB الأهلي اليوم

شراء: 161.807 جنيه

بيع: 162.301 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم

شراء: 161.792 جنيه

بيع: 164.363 جنيه

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم

شراء: 160.667 جنيه

بيع: 164.493 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) اليوم

شراء: 159.731 جنيه

بيع: 163.617 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان اليوم

شراء: 159.131 جنيه

بيع: 164.675 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم

شراء: 157.716 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي اليوم

شراء: 156.736 جنيه

بيع: 164.417 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم

شراء: 155.558 جنيه

بيع: 166.219 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

شراء: 154.745 جنيه

بيع: 164.743 جنيه

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم

شراء: 153.182 جنيه

بيع: 164.331 جنيه