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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري رسميا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري رسميا

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم
محمد صبيح

نستعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18-2-2025، ونقدم مقارنة بين أسعار الشراء والبيع في البنوك.

أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 
 

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم

شراء: 163.800 جنيه

بيع: 164.330 جنيه

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي اليوم

شراء: 163.799 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم

شراء: 163.742 جنيه

بيع: 164.298 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

شراء: 163.230 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم

شراء: 163.038 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول اليوم

شراء: 163.020 جنيه

بيع: 164.360 جنيه

سعر الدينار الكويتي في QNB الأهلي اليوم

شراء: 161.807 جنيه

بيع: 162.301 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم

شراء: 161.792 جنيه

بيع: 164.363 جنيه

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم

شراء: 160.667 جنيه

بيع: 164.493 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) اليوم

شراء: 159.731 جنيه

بيع: 163.617 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان اليوم

شراء: 159.131 جنيه

بيع: 164.675 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم

شراء: 157.716 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي اليوم

شراء: 156.736 جنيه

بيع: 164.417 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم

شراء: 155.558 جنيه

بيع: 166.219 جنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

شراء: 154.745 جنيه

بيع: 164.743 جنيه

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم

شراء: 153.182 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

بنك مصر الدينار الكويتي الجنيه المصري البنك الأهلي المصري البنك المركزى

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