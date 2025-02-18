سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري رسميا

نستعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18-2-2025، ونقدم مقارنة بين أسعار الشراء والبيع في البنوك.
أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء
سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم
شراء: 163.800 جنيه
بيع: 164.330 جنيه
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي اليوم
شراء: 163.799 جنيه
بيع: 164.331 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم
شراء: 163.742 جنيه
بيع: 164.298 جنيه
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم
شراء: 163.230 جنيه
بيع: 164.331 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم
شراء: 163.038 جنيه
بيع: 164.331 جنيه
سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول اليوم
شراء: 163.020 جنيه
بيع: 164.360 جنيه
سعر الدينار الكويتي في QNB الأهلي اليوم
شراء: 161.807 جنيه
بيع: 162.301 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم
شراء: 161.792 جنيه
بيع: 164.363 جنيه
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم
شراء: 160.667 جنيه
بيع: 164.493 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) اليوم
شراء: 159.731 جنيه
بيع: 163.617 جنيه
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان اليوم
شراء: 159.131 جنيه
بيع: 164.675 جنيه
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم
شراء: 157.716 جنيه
بيع: 164.331 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي اليوم
شراء: 156.736 جنيه
بيع: 164.417 جنيه
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم
شراء: 155.558 جنيه
بيع: 166.219 جنيه
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم
شراء: 154.745 جنيه
بيع: 164.743 جنيه
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم
شراء: 153.182 جنيه
بيع: 164.331 جنيه