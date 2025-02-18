سعر الذهب في الإمارات الآن

يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايز توداي".



أسعار الذهب اليوم في الإمارات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24 سجل 349.00 درهم.

سعر الذهب عيار 22 سجل 324.75 درهم.

سعر الذهب عيار 21 سجل 311.50 درهم.

سعر الذهب عيار 18 سجل 267.00 درهم.

سعر الذهب عيار 14 سجل 206.25 درهم.

سعر الذهب عيار 12 سجل 176.75 درهم.

الأونصة سجلت 10855.00 درهم.

الجنيه الذهب سجل 2492.00 درهم.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 2899.61 دولار.

وتبقى أسعار الذهب في الإمارات متغيرة بناءً على العديد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار والتحوط ضد التضخم، ولذلك ينبغي على المستثمرين متابعة الأسعار بانتظام لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.