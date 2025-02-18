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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عيد مرسال يبحث مع "القابضة لاستصلاح الأراضى" مضاعفة المساحات الزراعية

جانب من اللفاء
جانب من اللفاء

التقى عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الإثنين، المهندس شوقي غنيم رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها ستة شركات.

وتم في حضور رؤساء اللجان النقابية للعاملين بشركات استصلاح الأراضي والمياه الجوفية، مناقشة وحصر وعلاج المشاكل التي تواجه الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي والنهوض بها مما سيكون له دور كبير في مشروعات التنمية الزراعية.

وأعرب "مرسال" عن سعادته البالغة بهذا التجمع وتقدم بتهنئة المهندس شوقي غنيم لتوليه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، مقدما الشكر للواء مهندس طارق الشربيني رئيس الشركة القابضة السابق.

فيما أكد المهندس شوقي غنيم رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، أنه تم حصر كافة المشاكل الخاصة بالشركات عن طريق عدد من اللقاءات تم عقدها مع رؤساء الشركات وجار دراستها والعمل علي حلها

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية في نشاط هذه الشركات ودعم حقيقي من جانب الدولة من أجل تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 التي تهدف إلي مضاعفة المساحة الزراعية لمصر إلى 16 مليون فدان.

وناقش مرسال، أوضاع الشركات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الشركة القابضة فيما يتعلق بالوضع للعاملين بهذه الشركات، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة مساندة العمال والوقوف خلف رؤساء الشركات للنهوض بها.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بضرورة إسناد أعمال بالأمر المباشر لهذه الشركات لتتمكن الدولة من إمكانياتها والاستفادة من الخبرات الموجودة بهذه الشركات.

هذا وقد تم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات الست ورؤساء اللجان النقابية، أن يتم عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لمناقشة الأوضاع بهذا الشركات.

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