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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لطيفة في تصريح صادم: سعيدة بقرار عدم الإنجاب

لطيفة
لطيفة
قسم الفن

تحدثت الفنانة لطيفة، عن القرارات التي أخذتها في حياتها الخاصة، ولعل أبرزها قرار عدم الإنجاب، مؤكدةً أنها اختارت بكامل إرادتها ألا تصبح أمًا، لأنها شعرت أن الأمر مسؤولية أكبر منها.

وحلت لطيفة، ضيفة في أحد اللقاءات التلفزيونية، وقالت في اللقاء: «أنا سعيدة جدًا بقرار عدم الإنجاب ولحد الأن مش ندمانة وفرحانة، والبنون بالنسبالي مسؤولية كبيرة وأنا مش قدها، وكنت بكون نفسي كـ فنانة».


وتابعت: «وكنت فرحانة بالموههبة اللي ربنا أعطهاني، وعندي ولادي هم ولاد اخواتي وولاد أصحابي، وبحبهم، وكل واحد يحب اللي هو عايزه لكن أنا الحمد لله سعيدة بقراري».

ومؤخرًا، حققت الفنانة العربية لطيفة نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة «ونحبك»، التي أهدتها لوطنها تونس بالتزامن مع عيد الحب واحتفالها بعيد ميلادها.

ومنذ طرحها، تصدرت الأغنية التريند على فيسبوك وتويتر (X) لمدة 6 أيام متتالية، كما احتلت مكانة متقدمة في قوائم الأغاني الأكثر استماعًا على المنصات الموسيقية، وخاصة في المغرب عبر تطبيق أنغامي.

لطيفة الفنانة لطيفة انجاب

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