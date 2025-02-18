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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على آخر تطورات إصابة زيزو ومصير مشاركته امام الأهلي

احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو
ملك موسى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تطورات موقف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

يأتي هذا بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة بتروجت التي اقيمت مؤخرا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري

وأكد المصدر أن اللاعب يشعر بتحسن وفرصة لحاقه بمباراة الأهلي المقبلة كبيرة.

وأشار المصدر أن "زيزو" سيخضع لفحص طبي قبل تدريب الزمالك اليوم الثلاثاء، المقرر له على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء القمة.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو،  اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية امس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت يوم الاحد الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك القمة الاهلي احمد سيد زيزو

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