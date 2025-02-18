تحذير من تشغيلة دواء شهير مجهولة المصدر لعلاج التهاب المفاصل الصدفية

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في خطاب توعية لها من تشغيلة لمستحضر دزوائي شهير يستخدم لعلاج التهاب المفاصل .

وأوضحت هيئة الدواء أن المستحضر يحمل اسم « Enbrel 50 MG» تشغيلة رقم « GM5548 »

وكشفت هيئة الدواء المصرية، إن سبب التحذير، بسبب احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر طبقا الفادة الشركة صاحبة المستحضر مع العلم انه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه

تحذير هيئة الدواء

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولايتم يتم تداولها بسوق الدواء المصري وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الأنترنت بشكل غير شرعية

الاستخدامات الطبية الخاصة ب إنبريل 50 ملجم

التهاب المفصل الروماتويدي التهاب المفاصل الصدفية: التهاب المفاصل الصدفي هو نوع من التهاب المفاصل الالتهابي يصيب بعض الأشخاص الذين يعانون من صدفية الجلد، وهي حالة جلدية مزمنة.

الحصاد الأسبوعي لبرامج التدريب التي تعقدها هيئة الدواء المصرية

تم الانتهاء من فعاليات البرنامج التدريبي الخاص برفع كفاءة العاملين بالهيئة حول سلاسل الإمداد والتصنيع الدوائي، وكيفية التصنيع المرن وزيادة الإنتاج مع تقليل الهدر إلى الحد الأدنى في التصنيع وتحقيق ذلك من خلال القضاء على أي نشاط لا يضيف قيمة في الصناعة.

و انتهاء البرنامج التدريبي وورش العمل الخاصة بتطوير قدرات مفتشي الهيئة وفروعها بالمحافظات على معايير التخزين والتوزيع الجيد للأدوية داخل مواقع التخزين بمخازن الأدوية، ليعزز دور الهيئة الريادي في إحكام الرقابة على آليات التخزين والتوزيع الجيد، وتم خلال التدريب وورش العمل تنظيم زيارات ميدانية لعدد من مخازن الأدوية بهدف تطوير المهارات الفنية.

وانتهاء ورشة عمل حول "التكافؤ الحيوي واختيار المستحضر المرجعي وتقديم دراسة معدل الذوبان المقارن"، وتم خلالها التعريف بالقواعد الخاصة المنظمة لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي ومعدل الذوبان، والتعريف بالمستحضر المرجعي وطرق اختياره.

وانتهاء ورشة عمل حول "الإجراءات التصحيحية والوقائية التي يتم اتخاذها بناءً على نتائج تفتيش اليقظة / عدم استيفاء متطلبات اليقظة"، تم خلال ورشة العمل تقديم شرح تفصيلي لكيفية قيام الشركات باتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية بناءً على نتائج تفتيش اليقظة والنتائج المترتبة على عدم استيفاء متطلبات اليقظة وكيفية تصحيحها.

وانتهاء فعاليات البرنامج التدريبي الخاص برفع كفاءة العاملين بالهيئة في مختلف الإدارات المركزية في سلسلة الإمداد الدوائي، الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسية؛ حيث تهدف سلسلة الإمداد الدوائي إلى ضمان توفير أدوية آمنة وفعالة للمرضى في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.