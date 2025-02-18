جامعة بورسعيد تستضيف مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ابني وعيك"

انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة "ابني وعيك"، والتي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبناء وعي الشباب المصري، بندوة تثقيفية داخل جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور شريف صالح -رئيس الجامعة، وحضور نحو 300 طالب وطالبة.

ورحب رئيس الجامعة في كلمته بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأشاد بجهودها في تنمية الوعى لدى الشباب ودورها في التمكين السياسي لجيل الشباب.

تحدثت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول التعريف بالتنسيقية والمبادرة ومفهوم الأمن القومي ودور الشباب في حماية الأمن القومي، وأشادت بموقف الشباب المصري في الميادين ورفضه للتهجير العام الماضي والحالي عند معبر رفح.

ثم تحدث النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن ضرورة مواجهة حرب الشائعات كأحد أدوات استهداف الأمن القومي المصري.

وتناول النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في كلمته، الحديث عن مفاهيم الأمن القومي والتحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية .



وأكد أحمد مبارك، عضو التنسيقية، على خطورة استخدام السوشيال ميديا في الحرب الحديثة لاستهداف الدولة المصرية وضرورة الوقوف خلف الوطن.

وشهدت الندوة حوارا موسعا مع الحضور والطلاب واستقبال الأسئلة والاستفسارات من الحضور والرد عليها.

مبادرة "ابني وعيك" هى مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي المصري من خلال تسليط الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة، سواء داخليا أو خارجيا، وتعمل المبادرة على رفع الوعي العالم بقضايا الأمن الوطني، والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار وفضح المخططات التي تستهدف الدولة المصرية ومصالحها الاستراتيجية، وفي ضوء المستجدات الإقليمية، تركز المبادرة على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي مصري وعربي، ورفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مع التأكيد على أن الشعب المصري يكمله يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.