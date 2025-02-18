أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لمدريد

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد هامة جداً، موضحا أنها الزيارة الثانية حيث كانت الأولى في 2015.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجالية المصرية في مدريد كانت في استقبال الرئيس السيسي وتجمعت حول مقر إقامته وهذه عادتها في كل زياراته الخارجية.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أبناء الجالية لديهم حرص على التواجد خلال أيام زيارة الرئيس السيسي كما حدث في أمريكا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ويرفعون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وعلمي مصر وفلسطين.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سوف يلتقي مساء الليلة بمقر إقامته بإحدى أكبر الشركات في صناعة السفن والسياحة وغدا يتجه صباحا إلى مقر الحكومة الإسبانية ويكون في استقباله رئيس الحكومة.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن الملف القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة وكذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن هناك تطابق في الموقفين المصري والإسباني من هذه المسألة.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن إسبانيا لديها موقف متميز وقوي وداعم للموقف العربي والقضية الفلسطينية حيث ترفض التهجير ومخطط الرئيس ترامب.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الرئيس السيسي سوف يلتقي مع ملك إسبانيا غدًا في القصر الملكي الإسباني حيث يقيم مأدبة على شرف الرئيس، وفي المساء يلتقي مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال.