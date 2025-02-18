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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جروك 3.. أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي من xAI

جروك 3
جروك 3
احمد الشريف

أعلنت شركة xAI، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "جروك 3"، الذي يُعتبر نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تم تطوير "جروك " باستخدام مركز بيانات ضخم في ولاية ممفيس الأمريكية، يضم حوالي 200 ألف وحدة معالجة رسومية (GPU)، مما زاد من قدراته الحسابية بمقدار 10 أضعاف مقارنة بالإصدار السابق “جروك 2”.

مزايا "جروك 3"

قدرات حسابية معززة: بفضل البنية التحتية المتطورة، يتمتع "جروك 3" بقدرات حسابية فائقة تتيح له معالجة البيانات بسرعة ودقة عالية.

قاعدة بيانات موسعة: تم تدريبه على مجموعة بيانات ضخمة تشمل مستندات قانونية وملفات محاكم، مما يعزز دقته في تقديم المعلومات

إصدارات متعددة: يتوفر "جروك " بعدة نسخ، منها "غروك 3 ميني" الذي يتميز بسرعة استجابة أعلى مع دقة أقل نسبيًا، بالإضافة إلى إصدارات متخصصة في حل المسائل الرياضية والعلمية وبرمجة الحاسوب

ميزة "ديب سيرش": تقنية بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بمسح محتوى الإنترنت ومنصة "إكس" لتقديم ملخصات تحليلية بناءً على الأسئلة المطروحة، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة ودقة

الأداء والتفوق

في الاختبارات المعيارية، حقق "جروك 3" نتائج متقدمة مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى. في مجال الرياضيات، حقق نسبة دقة بلغت 52%، وفي العلوم 75%، وفي البرمجة 57%

هذه النتائج تبرز تفوق "جروك 3" على منافسيه مثل "جيميناي" من جوجل و"كلود" من أنثروبيك و"GPT-4o" من أوبن إيه آي .

الاشتراكات والتوافر

يتوفر "غروك 3" للمشتركين في خدمة "X Premium+"، مع إمكانية الاشتراك في خدمة "Super Grok" مقابل 30 دولارًا شهريًا أو 300 دولار سنويًا. 

يوفر هذا الاشتراك وصولًا غير محدود إلى استفسارات عبر ميزة "ديب سيرش"، بالإضافة إلى تحسينات في تحليل البيانات وإمكانية إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي شركة xAI

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