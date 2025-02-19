قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عاشور: مباراة القمة خارج التوقعات.. وبالورقة والقلم الأهلى يتفوق على الزمالك
أديت صلاتي الفجر والظهر ولم أكتشف أنني على جنابة إلا العصر.. فهل أعيد الصلوات؟
اتحاد الكرة يدرس زيادة المحترفين الأجانب لدعم الأهلي في مونديال الأندية
إيلون ماسك يعلن رأيه في زيلينسكي والحرب الأوكرانية
مريض بانفصام الشخصية.. من هو الأسير الإسرائيلي هشام السيد المحتجز في غزة؟
مدرس بالمعاش يُنهي حياته حرقًا أمام منزله في سوهاج | تفاصيل
إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة من أوكرانيا وأمريكا اللاتينية
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2025
كولر يرسم ملامح انتصار الأهلي على الزمالك بخطة سرية لـ «القمة»
رصد طائرة عسكرية روسية قرب ولاية ألاسكا.. وبيان عاجل من الدفاع الجوي الأمريكي
حكم تكرار العُمرة وموضع الإحرام في كل مرة.. دار الإفتاء تجيب
«الدبيس» و«جهاد» على رادار منتخب مصر لمعسكر مارس المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2025

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

تجاوز سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء حاجز 33 ألف جنيه، مسجلاً 33,200 جنيه حاليًا.

وشهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا جديدًا خلال تداولات أمس الثلاثاء، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، واستمراره في فرض التعريفات الجمركية، مما أثر على معنويات السوق بشكل ملحوظ.

كما تترقب الأسواق محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والذي قد يقدم إشارات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

وفي سياق آخر، أعلنت مؤسسة جولدمان ساكس المالية رفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3,100 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي بلغت 2,890 دولارًا للأونصة، وذلك نتيجة الطلب المتزايد من البنوك المركزية.

أسعار الذهب اليوم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الذهب ليوم الأربعاء 19-2-2025، بمختلف الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر 

سعر الذهب عالميا الآن سجل 2935 دولارًا للأوقية. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3557 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4150 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4743 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 33.200 ألف جنيه.


وتشهد الأسواق حالة من عدم اليقين، والتقلبات السعرية، بشأن عوامل متباينة من بينها الحرب التجارية، والمخاطر الجيوسياسية، والديون السيادية الأمريكية، والتحولات في السياسات النقدية والمالية المتضاربة للبنوك المركزية.


بجانب المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية من شأنها أن تعزز التضخم.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتثبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.


على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.

سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر جرام الذهب الذهب سعر الذهب عالميا بورصة الذهب مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء

قطع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة

رمضان

السبت ولا الأحد.. موعد أول أيام رمضان في الدول الإسلامية

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات وعلى مدار الشهر

أرشيفية

البيت الأبيض: شركاؤنا العرب يعدون خطة لإعادة إعمار غزة لتقديمها للرئيس ترامب

دواجن بيضاء وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

الذهب

أرقام قياسية.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الأسعار

أسعار الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

ناصيف زيتون

ناصيف زيتون يتألق في باريس بأغانيه الجديدة ويُبهر الجمهور باللهجة المصرية

بوستر مسلسل قلبي ومفتاحه

رمضان 2025.. طرح البوستر الدعائي لمسلسل «قلبي ومفتاحه» | شاهد

المطربة نوال

نوال عبدالشافي: «هي جت عليا» حققت ردود فعل فاقت توقعاتي.. وأستعد لأعمال جديدة

بالصور

خطوات سهلة للتخلص من الزغطة .. تعرف على أبرز أسبابها

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة

للتخلص من آلام الرقبة.. 6 تمارين بسيطة يمكن ممارستها خلال الجلوس

تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة

ماراثون «رمضان 2025» .. طرح بوسترات مسلسل «في لحظة» | شاهد

أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين

فيديو

هيدي كرم

«اخترت سعادتي» .. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها وقرار عدم الإنجاب مرة أخرى|فيديو

نهاية خُط الصعيد الجديد

نهاية خُط الصعيد .. الداخلية تنجح في تصفية محمد محسوب بعد اشـ.ـتباكات عنيـ.ـفة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

المزيد