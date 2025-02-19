سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2025

تجاوز سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء حاجز 33 ألف جنيه، مسجلاً 33,200 جنيه حاليًا.

وشهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا جديدًا خلال تداولات أمس الثلاثاء، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، واستمراره في فرض التعريفات الجمركية، مما أثر على معنويات السوق بشكل ملحوظ.

كما تترقب الأسواق محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والذي قد يقدم إشارات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

وفي سياق آخر، أعلنت مؤسسة جولدمان ساكس المالية رفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3,100 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي بلغت 2,890 دولارًا للأونصة، وذلك نتيجة الطلب المتزايد من البنوك المركزية.

أسعار الذهب اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الذهب ليوم الأربعاء 19-2-2025، بمختلف الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميا الآن سجل 2935 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3557 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4150 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4743 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 33.200 ألف جنيه.



وتشهد الأسواق حالة من عدم اليقين، والتقلبات السعرية، بشأن عوامل متباينة من بينها الحرب التجارية، والمخاطر الجيوسياسية، والديون السيادية الأمريكية، والتحولات في السياسات النقدية والمالية المتضاربة للبنوك المركزية.



بجانب المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية من شأنها أن تعزز التضخم.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتثبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.



على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.