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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشروع رأس الحكمة والعيش وأسعار السلع وطفرة في معارض رمضان.. ملفات هامة على طاولة برامج التوك شو

عيش
عيش
منار عبد العظيم

 تصدَّرت العديد من المواضيع الإعلام المصري خلال الأيام الماضية، حيث تنوعت القضايا بين الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وفيما يلي أبرز العناوين التي شغلت الرأي العام:

رد رسمي على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل جزء من دخلهم

نفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، ما أثير حول إعداد تشريع يلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى البنوك المصرية. وأكدت أن تحويلات المصريين بالخارج "ملك لهم"، وأن الدولة لا تتدخل في هذا الشأن. جاء ذلك ردًا على اقتراحات الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بشأن تخصيص نسبة لدعم الاقتصاد الوطني.

تعديل متوقع في أسعار رغيف الخبز

صرح خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، بأن انخفاض سعر الدقيق بنحو 2000 جنيه للطن قد يؤدي إلى تعديل في سعر رغيف الخبز بدءًا من غدٍ. وأوضح أن وزن الرغيف قد يرتفع ليصل إلى 70-80 جرامًا بسعر 1.5 جنيه، مع تحسن ملحوظ في الجودة بفضل المنافسة بين المخابز.

إشاعات حول مشروع رأس الحكمة وتوقعات بتراجع قيمة الجنيه

تناقلت وسائل الإعلام أخبارًا عن مشروع رأس الحكمة، والحصيلة المزعومة التي تبلغ 22 مليار دولار، وسط تكهنات بتخفيض جديد لقيمة الجنيه. وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي أن هذه الإشاعات ساهمت في اضطرابات بالسوق السوداء، مشيرة إلى أن أي قرارات بشأن الجنيه ستتم بحذر شديد عبر البنك المركزي.

ارتفاع أسعار الدواجن بسبب المواد الخام

أوضح محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى زيادة أسعار المواد الخام مثل فول الصويا والذرة، المتأثرة بسعر الصرف في السوق السوداء. ورغم الاستقرار في الإمدادات، إلا أن الأسعار المرتفعة باتت تشكل عبئًا كبيرًا على المواطن.

حماية المستهلك تكثف حملاتها الرقابية

أعلنت هيئة حماية المستهلك عن استمرار حملاتها لضبط الأسواق وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية. وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين يبيعون السلع بأسعار أعلى من المحددة على العبوات.

حكم قضائي حول ملكية العقارات

علق المحامي شريف الجعار على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون إيجار الأماكن، والذي ينص على أن من حاز عقارًا لمدة 15 عامًا بهدوء واستقرار يمكنه اكتساب الملكية، ما يثير جدلًا قانونيًا واسعًا.

افتتاح 30 معرضًا "أهلاً رمضان" في الجيزة

أعلنت وزارة التموين بمحافظة الجيزة عن إطلاق 30 معرضًا "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة. وأكد سيد محمود، وكيل وزارة التموين، أن هذه المعارض ستوفر جميع احتياجات الأسر المصرية من المواد الغذائية والتموينية مع ضمان توافر المنتجات خلال الشهر الكريم.

وزيرة الهجرة المصريين بالخارج أسعار رغيف الخبز

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