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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حاخام يوجّه رسالة لليهود السوريين حول العالم .. ماذا قال؟ |شاهد

حاخام يهودي يعود إلى دمشق
حاخام يهودي يعود إلى دمشق
قسم الخارجي

كشفت وكالة الأناضول التركية، أن حاخاماً يهودياً من سوريا عاد إلى دمشق بعد مغادرتها قبل أكثر من 30 عاماً بسبب نظام الأسد الذي حكم البلاد منذ أكثر من 5 عقود.

حاخام يهودي يعود إلى دمشق

وأوضحت الوكالة التركية أن الخاخام يوسف حمرا، دعا من دمشق اليهود السوريين حول العالم للعودة إلى بلادهم.

وزار حمرا مع مجموعة من اليهود، بعض الكنس التاريخية في دمشق، مثل كنيسي "الفرنج" و"الراكي"، إضافة إلى مدرسة "ابن ميمون" اليهودية، وكنيس "جوبر" الذي تعرض للتدمير إثر قصف قوات النظام السابق.

اليهود السوريين

وعاد الحاخام اليهودي إلى منزله في دمشق بعد غيابه منذ 1992 إثر تهجيره قسرياً من سوريا بسبب نظام الأسد، بحسب تصريحاته لوكالة الأناضول.

واستهل حمرا عودته بزيارة حيه والكنس اليهودية، قائلا: "لم أتعرف على منزلي الذي بنيته بيدي، لكن الذي تغير في الحقيقة هو البلد"، مضيفاً أن السوريين لا يزالون يحتفظون بنفس الدفء.

وقال: "كنت أعمل على العودة إلى دمشق منذ عام ونصف العام، ولكن النظام الذي سقط في سوريا لم يسمح لي بذلك".

كما دعا حمرا اليهود في الغرب قائلا: "تعالوا إلى سوريا وشاهدوا بأنفسكم. ربما يتغير رأيكم وتريدون العودة".

من جهته، أشار معاذ مصطفى المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ إلى عودة أول وفد يهودي إلى سوريا بعد 33 عامًا، مضيفا بأن الحكومة الجديدة في دمشق، تدعم عودة جميع السوريين إلى وطنهم.

وقال: "بقي عدد قليل جدًا من اليهود في سوريا. نريد تحرك المجتمع الدولي من أجل إعادة بناء الكنس اليهودية ورفع العقوبات عن سوريا".

ووجه مصطفى رسالة إلى يهود سوريا في جميع أنحاء العالم قائلا: "وطنكم آمن، يمكنكم العودة".

يشار إلى أن وسائل إعلام سورية، ذكرت أنه وصل عدد من يهود سوريا المقيمين في الولايات المتحدة إلى العاصمة دمشق، حيث أجروا زيارة للمقبرة اليهودية وقبر الحاخام حاييم فيتال.

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