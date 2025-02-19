مريض بانفصام الشخصية.. من هو الأسير الإسرائيلي هشام السيد المحتجز في غزة؟

استحوذ إسم هشام السيد، الأسير الإسرائيلي لدى حركة حماس، على اهتمام كثيرين خلال الساعات الأخيرة بعد ما أعلنت الحركة عن عزمها الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الأسير الإسرائيلي هشام السيد

هشام السيد، الأسير الإسرائيلي

ومن المنتظر أن تجرى خطوات الإفراج عن الدفعة السابعة من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى يوم السبت المقبل، وكان من بين الأسماء المحتجز هشام السيد، الذي سبق أن نشرت حماس فيديو له خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد صحيفة معاريف العبرية أن قصة المحتجز الإسرائيلي هشام السيد البالغ من العمر 36 عامًا تختلف عن باقي قصص المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

من مواليد النقب وهو من عرب 48.

يعاني من مرض انفصام الشخصية.

محتجز لدى حماس منذ 2015

في 21 أبريل عام 2015، عبر الحدود إلى غزة، وهو محتجز لدى حماس منذ ذلك الحين.

في البداية، أُعلن أنه مفقود ولم تعلم عائلته ماذا حدث له.

عبر الحدود إلى غزة 5 مرات، وسبق أن عبر إلى الأردن، بحسب حديث والده.

أطلقت حماس سراحه مرة من قبل في عامي 2010 و2023 بعد أن عبر إلى قطاع غزة، بعد أن أدركوا أنه يعاني من مرض نفسي.

في عام 2022، أعلنت حماس تدهور الحالة الصحية لهشام السيد، ونشرت مقطع فيديو له لأول مرة.

لم تحاول أسرته ممارسة الضغط العلني خلال السنوات الماضية، بل اعتقدت أن حماس ستفعل ما يلزم لإعادته.