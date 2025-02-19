زراعة الشرقية تُنفذ يوم حقلي لمحصول الكتان موسم 2025

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أهمية الندوات الإرشادية في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلي لمحصول الكتان موسم ٢٠٢٥ صنف سخا 3 ناحية مركز مشتول السوق بالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الكتان وبالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي .

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال اليوم الحقلي تم توعية المزارعين بالأهمية الاقتصادية لمحصول الكتان حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة يستخرج من بذوره زيت الطعام و الزيت الحار موضحاً ضرورة اختيار الأصناف عالية الإنتاج من حيث انتاج القش والبذور ونسبة الألياف.