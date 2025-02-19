بحضور ديدا.. ميلان يعلن عن جولة للجماهير في القاهرة احتفالاً بكأس السوبر الإيطالي

كشف نادي إيه سي ميلان عن جولة سيقوم بها النادي الإيطالي برفقة كأس السوبر، للاحتفال مع الجماهير في القاهرة بحضور أسطورة النادي الحارس البرازيلي ديدا، والذي يمكن للجماهير مقابلته والتقاط الصور التذكارية مع كأس السوبر الإيطالي.

ويأتي هذا الاحتفال برفقة المشجعين في الشرق الأوسط، حيث سينطلق النادي في جولة كأس خاصة، وسيحطّ رحاله في ثلاثة عواصم بالشرق الأوسط وهي، القاهرة ودبي والرياض، ما يوفر فرصة حصرية للمشجعين لرؤية الكأس المميزة عن قرب ولقاء أسطورة النادي ديدا، وذلك في مجموعة محددة من فروع بوما.

وتؤكد جولة الكأس الحضور القوي لنادي إيه سي ميلان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسلط الضوء على الرابط العميق الذي يشاركه مع أكثر من 35 مليون من عشاق النادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبصفته أكثر نوادي كرة القدم الإيطالية متابعةً في الشرق الأوسط، يواصل إيه سي ميلان جهوده للتقريب بين الرياضة والثقافة ونمط الحياة، موفراً تجارب استثنائية لقاعدته الجماهيرية المخلصة.

لا تقتصر عودة إيه سي ميلان إلى المنطقة مع كأس السوبر الإيطالية على كونها مجرد جولة استعراضية، بل تشكل احتفالاً بإرث النادي العالمي وعلاقته المتنامية مع جماهيره، وتحط جولة الكأس رحالها مع مجموعة مختارة من متاجر بوما الرئيسية في القاهرة والرياض ودبي، حيث ستتيح للمشجعين فرصة الاقتراب من أحد أشهر الجوائز في عالم كرة القدم الإيطالية والتفاعل مع أيقونة النادي ديدا، أحد الركائز المهمة في مسيرة إيه سي ميلان الحافلة بالانتصارات.

ويُعد ديدا واحداً من أعظم حرّاس المرمى في جيله، إذ لعب دوراً مهماً في نجاحات النادي على المستوى المحلي والأوروبي. ويضفي حضوره طابعاً خاصاً على الجولة، حيث يقدم فرصة قد لا تتكرر للاطلاع على معلومات مهمة من أحد أشهر لاعبي النادي.

وسيكون متاح للمشجعين حضور جولة إي سي ميلان الإيطالي في القاهرة يوم 24 فبراير الجاري، في متجر بوما في ديستريكت 5، من الساعة التاسعة مساءً وحتى الحادية عشرة مساء يوم الإثنين المقبل.

ويسلط حضور إيه سي ميلان المتواصل في الشرق الأوسط الضوء على التزام النادي بالتواصل مع مشجعيه في المنطقة. كما رسّخ مكانته بصفته النادي الإيطالي الأكثر شهرةً في المنطقة، مستحوذاً على 19.2% من قاعدة مشجعي كرة القدم، إلى جانب تحقيق أرقام قياسية في نسب المشاهدة التلفزيونية، وساهم افتتاح كازا ميلان دبي، مكتب إيه سي ميلان في المنطقة، في تعزيز حضور النادي، وفتح آفاق جديدة لتجارب المشجعين، والشراكات التجارية، وتطوير كرة القدم على مستوى المواهب الناشئة.

تتزامن جولة الكأس أيضاً مع مناسبة مهمة في مسيرة إيه سي ميلان، حيث يحتفل بمرور 125 عاماً على تأسيسه هذا الموسم. وشكّل النادي خلال تاريخه محطة تجمع كرة القدم والثقافة ونمط الحياة، ليعبر حدود الرياضة وصولاً إلى عالم الموضة والترفيه وثقافة المشجعين العالمية.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 125، كشف إيه سي ميلان عن قميص خاص بهذه المناسبة، صُمم بالشراكة مع بوما وبمساهمة عشرات الآلاف من مشجعي النادي حول العالم.

ووسّع إيه سي ميلان حضوره من خلال افتتاح متجر رئيسي جديد في شارع Via Dante بميلان، حيث يشكل مساحة غامرة تتيح للمشجعين والزوار التفاعل مع تاريخ النادي وفعالياته ومنتجاته الحصرية. وإضافة إلى ذلك، أطلق النادي مبادرات رفيعة المستوى بالتعاون مع شركائه طيران الإمارات وعلامة أوف وايت ونادي نيويورك يانكيز، لتقديم مجموعات ملابس مميزة وأنشطة ثقافية. وتُعزِّز شراكة خاصة مع أسولين، دار النشر الفاخرة الشهيرة، إرث إيه سي ميلان عبر عمل مخصص يحتفل بمسيرة النادي الممتدة 125 عاماً.